Это был последний уцелевший "Эпицентр": подробности утренней атаки дронов на Харьков

Российские войска вновь нанесли коварный удар по гражданской инфраструктуре Харькова, направив ударный беспилотник на торговый центр. Этот объект уже во второй раз оказался под вражеским огнем, понеся после 27 августа новые разрушения.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила 24 Каналу, что оккупанты вновь провели атаку на последний ТЦ сети "Эпицентр" в городе. Сотрудники и посетители заведения успели своевременно укрыться после сигнала воздушной тревоги.

Каковы последствия повторного удара по гипермаркету

По словам журналистки, оккупанты применили для обстрела реактивный беспилотник "Герань-4". Эксперты изъяли обломки вражеского БпЛА на месте попадания и проводят необходимые экспертизы. В результате взрыва значительная часть здания ТЦ была разрушена, что привело к серьезным материальным убыткам. Погибших или тяжелораненых нет, но одной из сотрудниц потребовалась медицинская помощь.

Мы были на месте удара. К сожалению, это уже вторая атака на последний харьковский "Эпицентр". Напомню, что предыдущий был полностью уничтожен, и там было очень много погибших,

– сообщила Черненко.

Корреспондентка отметила, что на фоне регулярных обстрелов местных жителей призывают строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. В городе уже внедряют обновленную дифференцированную систему оповещения об опасности, она будет еще более детализированной, чем та, что существует сейчас. Ее уже используют на некоторых АЗС и промышленных объектах.

О ситуации с безопасностью в Харькове и области: смотрите видео