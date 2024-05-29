На месте трагедии до сих пор работают спасатели и криминалисты, которые с помощью ДНК-экспертизы пытаются идентифицировать погибших. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Продолжается идентификации тел погибших

Россияне начали наносить удары по территориям, где есть люди, гражданских предприятиях, работающих, местах отдыха. Например, за последние две недели Центральный парк Харькова был несколько раз под ударами.

Ракетами С-300 россияне 23 мая попали по типографии "Фактор-Друк". Через два после этого российские войска совершили очередное военное преступление – ударили по гипермаркету "Эпицентр", в котором находилось не менее 20 человек.

Я думаю, что через несколько дней в гипермаркете закончится операция по разбору завалов. Эта работа крайне тщательная, ведь одновременно с разбором продолжается поиск тел,

– сказала Черненко.

К сожалению, утром 29 мая в больнице погиб 40-летний мужчина погиб 40-летний мужчина, работник "Эпицентра". Он был одним из тех, кто больше всего пострадал, получив чрезвычайно большие ожоги.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате очередной террористической атаки России. Вечная им память!

Также продолжается идентификации тел погибших. Одни из последних, кого смогли идентифицировать криминалисты, это тоже двое работников "Эпицентра".

Это очень сложная работа, но она нужна, чтобы семья наконец могла похоронить, попрощаться со своими погибшими,

– отметила корреспондентка из Харькова.

К полицейским обратились люди, которые вышли из "Эпицентра", чтобы их не искали. Это семейная пара, которая смогла эвакуироваться благодаря охраннику, который вывел их. Они были немножко дальше от эпицентра взрывов.

Меня очень поразил уровень сознательности. Люди пришли и сказали: "Не ищите нас". Это настолько человечно,

– отметила Черненко.

Для понимания, криминалисты анализируют видео с камер наблюдения, затем сопоставляют со списками пропавших и тех, о ком сообщили родные или работники "Эпицентра".

Эксперты идентифицируют тела погибших: кратко