На місці трагедії досі працюють рятувальники та криміналісти, які за допомогою ДНК-експертизи намагаються ідентифікувати загиблих. Детальніше про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
До теми У Харкові знайшли загиблого батька 8-річного Михайлика, якому довелося проходити тест ДНК
Триває ідентифікації тіл загиблих
Росіяни почали завдавати удари по територіях, де є люди, цивільних підприємствах, які працюють, місцях відпочинку. Наприклад, за останні два тижні Центральний парк Харкова був кілька разів під ударами.
Ракетами С-300 росіяни 23 травня поцілили по типографії "Фактор-Друк". Через два після цього російські війська здійснили черговий воєнний злочин – вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", у якому перебувало щонайменше 20 людей.
Я думаю, що за кілька днів у гіпермаркеті закінчиться операція з розбору завалів. Ця робота вкрай ретельна, адже одночасно з розбором триває пошук тіл,
– мовила Черненко.
На жаль, зранку 29 травня в лікарні загинув 40-річний чоловік, працівник "Епіцентру". Він був одним із тих, хто найбільше постраждав, отримавши надзвичайні великі опіки.
Також триває ідентифікації тіл загиблих. Одні з останніх, кого змогли ідентифікувати криміналісти, це теж двоє працівників "Епіцентру".
Це дуже складна робота, але вона потрібна, аби родина врешті могла поховати, попрощатися зі своїми загиблими,
– наголосила кореспондентка з Харкова.
До поліцейських звернулися люди, які вийшли з "Епіцентру", аби їх не шукали. Це сімейна пара, яка змогла евакуюватися завдяки охоронцю, який вивів їх. Вони були трошки далі від епіцентру вибухів.
Мене дуже вразив рівень свідомості. Люди прийшли й сказали: "Не шукайте нас". Це настільки людяно,
– зауважила Черненко.
Для розуміння, криміналісти аналізують відео з камер спостереження, потім зіставляють зі списками зниклих і тих, про кого повідомили рідні чи працівники "Епіцентру".
Експерти ідентифікують тіла загиблих: коротко
- Російська армія вдень 25 травня завдали цинічних ударів по Харкову. Наразі до 20 загиблих внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Ще тривають пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих.
- Вночі 28 травня криміналістам вдалося ідентифікувати тіло жінки завдяки ДНК-експертизі, зразки для якої надала її донька. Загиблій було 58 років. Вона була працівницею гіпермаркету.
- Під час розбору завалів на місці зруйнованого гіпермаркету виявили тіло 17-річного Кирила. Хлопця вдалося впізнати за допомогою ДНК-експертизи, зразки для якої надала його мама.
- Також у Харкові знайшли вбитого росіянами тата 8-річного Михайлика, якому довелося проходити процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр".