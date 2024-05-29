До поліції люди звернулись, щоб їх не шукали. Адже на місці атаки ворогів у Харкові все ще тривають пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих. На жаль, кількість жертв з 25 травня зростає.

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Як літня пара змогла врятуватись в "Епіцентрі"

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті.

У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення,

– розповіли у МВС України.

За даними міністерства, 67-річний чоловік не травмований, його 66-річна жінка – має незначні травми. Вони не звертались у лікарню. Щоправда, до штабу таки прийшли, щоб їх не шукали у приміщеннях "Епіцентру".



Пара вціліла після атаки по "Епіцентру"

Жорстока атака росіян по мирних в "Епіцентрі"

Ввечері 25 травня Росія вдарила по приміщенню "Епіцентру" в Харкові двома керованими авіабомбами (КАБ).

На момент прильоту в торговому центрі перебувало орієнтовно 200 людей. З них 20 – були в епіцентрі вибуху.

На жаль, станом на вечір 28 травня кількість загиблих зросла до 18 осіб – 12 працівників гіпермаркету та 4 відвідувачів. Поранених людей – 49.

Відомо, що трагедія забрала життя 38-річного працівника "Епіцентру", ДНК-тест для ідентифікації тіла якого здавав його 8-річний син. Також тоді загинули мама з 12-річною дитиною, 17-річний хлопець.