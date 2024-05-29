В полицию люди обратились, чтобы их не искали. Ведь на месте атаки врагов в Харькове все еще продолжаются поисковые работы и идентификация тел погибших. К сожалению, количество жертв с 25 мая растет.

Смотрите также Поиск и идентификация тел продолжается: все, что известно об ударе по "Эпицентру" в Харькове

Как пожилая пара смогла спастись в "Эпицентре"

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 27 мая к следователям пришла супружеская пара. Они рассказали, что на момент российского удара находились в гипермаркете.

В момент взрыва люди ничего не услышали, но отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения,

– рассказали в МВД Украины.

По данным министерства, 67-летний мужчина не травмирован, его 66-летняя женщина – имеет незначительные травмы. Они не обращались в больницу. Правда, в штаб таки пришли, чтобы их не искали в помещениях "Эпицентра".



Пара уцелела после атаки по "Эпицентру"

Жестокая атака россиян по мирным в "Эпицентре"

Вечером 25 мая Россия ударила по помещению "Эпицентра" в Харькове двумя управляемыми авиабомбами (КАБ).

На момент прилета в торговом центре находилось ориентировочно 200 человек. Из них 20 – были в эпицентре взрыва.

К сожалению, по состоянию на вечер 28 мая количество погибших возросло до 18 человек – 12 работников гипермаркета и 4 посетителей. Раненых людей – 49.

Известно, что трагедия унесла жизни 38-летнего работника "Эпицентра", ДНК-тест для идентификации тела которого сдавал его 8-летний сын. Также тогда погибли мама с 12-летним ребенком, 17-летний парень.