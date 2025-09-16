В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Впервые в результате вражеского удара было повреждено здание Кабинета Министров Украины.

Теперь Владимир Зеленский показал разрушения журналистам Sky News. Издание опубликовало соответствующее видео, передает 24 Канал.

Как выглядит здание Кабмина сейчас?

Украинский президент встретил журналистов Sky News в символическом месте – у здания правительства, которое было повреждено во время крупнейшего воздушного удара России за время полномасштабной войны.

Мы пережили очень тяжелую ночь,

– вспоминает Зеленский.

Зеленский показал здание Кабмина: смотрите видео

На вопрос журналистки о том, какое, по его мнению, послание россияне хотели передать этой атакой, Зеленский ответил: "Я не знаю, что у них в головах, это трудно понять. Но мы должны признать, что они не хотят мира".

Напомним, в здание Кабмина попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Результат анализа обломков свидетельствует, что боевая часть не взорвалась. Ракета содержала около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси и России.

Массированная российская атака 7 сентября: коротко о главном