Россия нарушила международные права: в ООН опубликовали доклад об ударе по кафе в Грозе

Нанеся удар по кафе и магазину в селе Гроза на Харьковщине, российская армия нарушила международные гуманитарные права. Рядом с местом, которое оказалось под атакой, не было никаких военных объектов.

Об этом говорится в доклады Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций с прав человека в Украине. Наблюдатели ООН также зафиксировали доказательства российского преступления, передает 24 Канал.

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Что заявили в ООН

В докладе миссия ООН сообщила, что имеет "достаточные основания", чтобы утверждать – ракетный удар по кафе в Грозе нанесли российские военные. Рядом не было никаких военных объектов или других военных целей, которые по законам и обычаям войны могла бы атаковать Россия.

В новом докладе, опубликованном сегодня МППЧУ, сделан вывод, что Россия либо не приняла все практически возможные меры, чтобы убедиться в том, что запланированный объект нападения является военной целью, а не гражданскими лицами или гражданскими объектами, либо намеренно направила нападение на гражданских лиц или гражданский объект, который в любом случае является нарушением международного гуманитарного права,

– заявила миссия ООН.

Во время ракетной атаки погибли 59 человек, среди которых 36 женщин, 22 мужчины и один 8-летний ребенок. В миссии ООН отметили, что все погибшие были исключительно гражданскими лицами, поэтому по числу погибших это нападение стало одним из самых ужасных инцидентов после 24 февраля 2022 года. Наблюдатели также заявили, что имеют достаточные основания полагать, что Россия целенаправленно нанесла ракетный удар, вероятно "Искандером", по зданию кафе, где проходил поминальный обед.

Миссия ООН опросила 35 человек, которые были свидетелями этой трагедии, установила хронологию событий 5 октября и проконсультировалась с экспертами по поводу обломков оружия, которые нашли на месте удара. Собрав все эти факты вместе, в ООН пришли к выводу, что именно российские военные нанесли ракетный удар.

Кроме того, доклад ООН настоятельно рекомендует России признать ответственность за террористический удар.

В результате вышеупомянутого нападения, провести полное и прозрачное расследование этого нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить аналогичные нападения в будущем, а также предоставить всем жертвам доступ к средствам правовой защиты, включая право на репарации,

– призывали в ООН.

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