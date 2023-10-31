Про це мовиться у доповіді Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. Спостерігачі ООН також зафіксували докази російського злочину, передає 24 Канал.

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Що заявили в ООН

У доповіді місія ООН повідомила, що має "достатні підстави", аби стверджувати – ракетного удару по кафе в Грозі завдали російські військові. Спостерігачі заявили, що поряд не було жодних військових об'єктів чи будь-яких інших військових цілей, які за законами й звичаями війни могла б атакувати Росія.

У новій доповіді, опублікованій сьогодні МППЛУ, зроблено висновок, що Росія або не вжила всіх практично можливих заходів, щоб пересвідчитися в тому, що запланований об'єкт нападу є військовою ціллю, а не цивільними особами чи цивільними об'єктами, або навмисно спрямувала напад на цивільних осіб або цивільний об'єкт, що у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права,

– заявила місія ООН.

Під час ракетної атаки загинуло 59 осіб, серед яких 36 жінок, 22 чоловіки й одна 8-річна дитина. У місії ООН наголосили, що всі загиблі були виключно цивільними особами, тому за кількістю загиблих, цей напад став одним із найжахливіших інцидентів після 24 лютого 2022 року. Спостерігачі також заявили, що мають достатні підстави вважати, що Росія цілеспрямовано завдала ракетного удару, ймовірно "Іскандером", по будівлі кафе, де проходив поминальний обід.

Місія ООН опитала 35 осіб, які були свідками цієї трагедії, встановила хронологію подій 5 жовтня та проконсультувалася з експертами щодо уламків зброї, які знайшли на місці удару. Зібравши усі ці факти разом, в ООН дійшли до висновку, що саме російські військові завдали ракетного удару.

Крім того, доповідь ООН наполегливо рекомендує Росії визнати відповідальність за терористичний удар.

У результаті вищезгаданого нападу, провести повне та прозоре розслідування цього нападу, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти здійсненню аналогічних нападів у майбутньому, а також надати усім жертвам доступ до засобів правового захисту, включно з правом на репарації,

– закликали в ООН.

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