В сети появились последствия удара ВСУ по Каховскому мосту

Украинские защитники нанесли удар по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. Наши бойцы заверили, что удар был точным и аккуратным.

В сети распространили кадры поврежденного Каховского моста, передает 24 канал. Видео снято на мосту через дамбу Каховской ГЭС, которая находится под оккупацией россиян.

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На обнародованных кадрах видны сквозные повреждения дорожного полотна и ограды моста. Вторая половина ролика – видео, снятое с дрона, которое дает общую картинку разрушений.

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Что известно об ударе по Каховскому мосту

Ранее военные оперативного командования "Юг" подтвердили удары по этому мосту, заявив, что ВСУ удерживают огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области.

Военные утверждают, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования". Вероятно, говорится о тяжелой технике.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть 4 ключевых моста:

Антоновский железнодорожный мост,

Антоновский автомобильный мост,

мост возле Каховской ГЭС,

Дарьевский мост через Ингулец.

По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

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