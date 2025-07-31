29 июля 2025 года россияне обстреляли Каменское, в результате чего погибла беременная Диана Кошик. Сейчас состоялось прощание с девушкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о похоронах Дианы Кошик?

В поселке Аулы Днепропетровской области попрощались с 23-летней Дианой Кошик, которая погибла в результате удара по родильному в Каменском. Девушка была на седьмом месяце беременности.

Проститься с Дианой пришли около 200 человек: родные, друзья семьи и жители поселка.

Очень хорошая семья, очень счастливая семья, долгожданный ребенок... Молодые, красивые, сильные. Трудолюбивая семья, очень их все любили. Это большая потеря не только для семьи, но и для всего поселка,

– рассказала жительница Аулов Галина.

Люди пришли на прощание с Дианой Кошик / фото Суспільне Дніпро