На Днепропетровщине попрощались с беременной Дианой Кошик, которая погибла из-за удара по роддому
- В поселке Аулы на Днепропетровщине попрощались с 23-летней Дианой Кошик, которая погибла в результате удара по родильному в Каменском.
- Около 200 человек пришли на похороны, чтобы попрощаться с девушкой.
29 июля 2025 года россияне обстреляли Каменское, в результате чего погибла беременная Диана Кошик. Сейчас состоялось прощание с девушкой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о похоронах Дианы Кошик?
В поселке Аулы Днепропетровской области попрощались с 23-летней Дианой Кошик, которая погибла в результате удара по родильному в Каменском. Девушка была на седьмом месяце беременности.
Проститься с Дианой пришли около 200 человек: родные, друзья семьи и жители поселка.
Очень хорошая семья, очень счастливая семья, долгожданный ребенок... Молодые, красивые, сильные. Трудолюбивая семья, очень их все любили. Это большая потеря не только для семьи, но и для всего поселка,
– рассказала жительница Аулов Галина.
Люди пришли на прощание с Дианой Кошик / фото Суспільне Дніпро
Отец девушки – Анатолий, говорит, что девушка была "живой" во всех смыслах этого слова.
"Не боялась высказаться. Могла и нервы немного попортить, и прижаться так, что все проходило. Веселая была всегда. Рисовала, мозаику выкладывала, цветы выращивала. Накануне разговаривали с ней. Сказала, что у нее все хорошо, пожелала, чтобы ночь была спокойная. И ночь теперь не закончится никогда", – вспоминает Анатолий.
Диана Кошик погибла во время удара по Каменскому / фото Суспільне Дніпро
Напомним, что Диана Кошик ждала рождения сына и лежала в больнице в Каменском на сохранении беременности. Однако российская ракета унесла жизнь как матери, так и ребенка.