К вечеру 23 августа глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил о завершении спасательных работ. С – под завалов были изъяты тела двух женщин 1981 и 1963 годов рождения. Обе – жительницы Казачьей Лопани. Тела будут переданы семьям погибших для организации захоронений.

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Россияне наносили повторные удары по месту трагедии

Чиновник отметил, что на третий день разбора завалов россияне наносили удары из артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, которые работали на месте происшествия. Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы. Кроме того, оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших.

К спасательным работам присоединились также местные жители / Фото Дергачевская ГОА

Напомним, что 21 августа около 12:30 оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань. Попадание зафиксировано в здание поселкового совета. Под завалами оказались три женщины.

В тот же день из-под завалов деблокирована 56-летняя женщина. Она получила телесные повреждения.

К сожалению, 22 августа и 23 августа вечером спасатели деблокировали тела двух погибших женщин в возрасте 61 и 43 лет.