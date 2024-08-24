Надвечір 23 серпня очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив про завершення рятувальних робіт. З-під завалів було вилучено тіла двох жінок 1981 та 1963 років народження. Обидві – жительки Козачої Лопані. Тіла будуть передані родинам загиблих для організації поховань.

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Росіяни завдавали повторних ударів по місцю трагедії

Посадовець зазначив, що на третій день розбору завалів росіяни завдавали ударів з артилерії та FPV-дронів по поліцейських, рятувальниках і місцевих жителях, які працювали на місці події. Троє поліцейських отримали контузії та були доставлені до лікарні. Також було пошкоджено техніку ДСНС і Дергачівської міської ритуальної служби. Крім того, окупанти цинічно били дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих.

До рятувальних робіт долучилися також місцеві жителі / Фото Дергачівська МВА

Нагадаємо, що 21 серпня близько 12:30 окупанти обстріляли селище Козача Лопань. Влучання зафіксовано у будівлю селищної ради. Під завалами опинились три жінки.

Того ж дня з-під завалів деблоковано 56-річну жінку. Вона зазнала тілесних ушкоджень.

На жаль, 22 серпня і 23 серпня ввечері рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок віком 61 та 43 років.