"Россияне сочувствуют": Паша "Мерседес" заявил, что за разрушениями в Лавре стоит дьявол

Массированный обстрел со стороны России 15 июня затронул и территорию Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул пожар и произошли разрушения.

При этом митрополит УПЦ МП Павел довольно цинично отреагировал на этот случай. Он записал отдельное видеообращение с неоднозначными заявлениями.

Читайте также Во время тушения пожара в Киево-Печерской лавре появилась радуга

Что сказал скандальный Паша "Мерседес" по поводу удара по Лавре?

Он охарактеризовал удар по святыне как "дело дьявола", при этом не назвав прямо Россию виновником атаки. В то же время митрополит заявил, что православные верующие в разных странах мира, в том числе и в России, якобы "сочувствуют" этим разрушениям.

Люди, которые считают, что это они делают, – это делает дьявол,

– высказался он.

Отдельно Павел упомянул о "давлении" на духовенство, выселении монахов из Лавры и высказался о "запустении" в храмах, связывая это с людьми, которые, по его словам, используют святыни для съемок провокационного контента вместо богослужений.

Важно! В результате атаки беспилотника был поврежден Стефановский придел Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. После осмотра места происшествия правоохранители обнаружили обломки корпуса и элементы двигателя российского дрона-камикадзе.



В мире решительно осудили атаку страны-агрессора. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отдельно подчеркнул символическое значение Киево-Печерской лавры, отметив, что она является одной из самых выдающихся святынь украинского православия и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что Петр Лебедь находится под санкциями СНБО и является фигурантом уголовных дел по подозрению в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Его предыдущая публичная деятельность также неоднократно вызывала резонанс: он был депутатом Киевсовета от Партии регионов, во время событий Революции Достоинства поддерживал тогдашнюю власть и действия силовиков, а в 2019 году называл Украину "агрессором" в контексте войны на Донбассе.