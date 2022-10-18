Из-за удара россиян на Троещине в Киеве нет воды и света, – ОП

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву 18 октября. В результате этого в некоторых районах города нет света и воды.

Также перебои со светом могут произойти на территории Киевской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

Важно Обстрелы Украины 18 октября: что происходило в городах

Где в Киеве нет света и воды

Как рассказал Тимошенко, на Троещине и некоторых районах Левого берега нет электроэнергии и водоснабжения. Сейчас на месте работают ГСЧС и электрики.

В ДТЭК сообщили, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение после разрушения объекта критической инфраструктуры в Киеве.

Так, в результате обстрела есть перебои в электроснабжении жителей жилмассива Троещина и водоканала, что обеспечивает водоснабжение Левого берега столицы.

Действия компании скоординированы с местными властями и спасательными службами. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы,

– отметили в компании.

В Киевской области перебои в электроснабжении

В ДТЭК рассказали, что также в результате обстрела Киева есть перебои в электроснабжении жителей Броварского и Вышгородского районов Киевщины. Без света осталось 2 108 клиентов.

"Наши специалисты прилагают все необходимые усилия, чтобы возобновить электроснабжение для жителей Киевщины, как только получат разрешение на проведение работ", – сообщили в ведомстве.

Что сейчас происходит на месте прилета

Глава Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что сейчас на месте работают спасатели и энергетики. На объекте тушат пожар.

"ГСЧС и энергетики устраняют последствия ракетной атаки. Есть надежда, что мы быстро отработаем этот объект", – подчеркнул он.

Что известно об утренних обстрелах Киева

Утром 18 октября в Киеве были слышны мощные взрывы. Вскоре журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в результате взрыва в одном из районов столицы исчез свет.

Впоследствии Кирилл Тимошенко отметил, что, по предварительной информации, зафиксированы три прилета. Враг попал в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева.

Мэр Виталий Кличко подчеркнул, что в городе снова раздались взрывы. По его словам, оккупанты атаковали Деснянский район Киева.

Мэр отметил, что удар зафиксирован в объект критической инфраструктуры столицы. К месту попадания отправились все необходимые службы. Как только появится дополнительная информация, Кличко ее непременно сообщит.

Достойно внимания – Детали мощного ракетного удара по Киеву: смотрите видео