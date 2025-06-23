Осколки полетели в лицо: история 15-летней Валерии, которую ранили российские ракеты

15-летняя Валерия Николенко закончила 9 класс. Когда россияне ударили в ночь на 23 июня по Киеву, она с семьей находилась в доме, где впоследствии обвалился подъезд. Мама Валерии рассказала, как все было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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История киевлянки Валерии, которую ранили российские ракеты

Семья живет в Шевченковском районе столицы.

Был отбой тревоги, мы легли спать. А потом – "прилет". Дочь аж подскочила. Может, она поэтому и пострадала, потому что она подскочила в постели. Она поднялась, а я лежала. В этот момент прилетела вторая ракета. Осколки ей полетели в лицо. У нее на ноге глубокий порез, на лице также накладывали швы: на носу, лобные, возле висков. Вынимали много осколков,

– рассказала Оксана Николенко.

В момент атаки она была в квартире с братом и дочкой, но пострадал только ребенок. Поскольку по стенам пошли трещины, вырвало двери и окна, сначала не удавалось открыть квартиру. Помог дядя девочки.

Валерия ничего не видела.

"Я ее практически выводила из квартиры. Она держала меня за плечи. У меня ни одной травмы. Хотя я босиком ходила по стеклу, искала, чтобы что-то надеть. Пыталась собрать хотя бы что-то", – поделилась мать.

В скорой девушке оказали первую помощь, сейчас ребенок в больнице. Медики промыли глаза и закапали лекарства, поэтому зрение улучшилось.

"Она перенесла много перевязок, было трудно и больно. Она даже кричала и плакала, хоть ее и обезболивали. Сейчас дочь провалилась в сон", – добавила Оксана Николенко.

К сожалению, во время атаки по Киеву погибла 11-летняя девочка. Ее тело и тело матери достали из-под завалов.