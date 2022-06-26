Удары по Киеву россияне нанесли бомбардировщиками из Каспийского моря, – Воздушные Силы

Российские военные утром 26 июня атаковали Киев, нанеся ракетный удар. Вооруженные силы России ударили ракетами из акватории Каспийского моря.

Россия нанесла авиаудар по Киеву

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал. По его словам, агрессор нанес удар по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

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Юрий Игнат рассказал, что этот тип бомбардировщиков применяется из района Каспийского моря. В частности, российские самолеты взлетают в районе Астрахани, откуда и наносят удары.

Спикер Командования Воздушных Сил сообщил, что на вооружении Ту-95 и Ту-160 стоят высокоточные ракеты типа Х-101, дальность которых достигает 5500 километров.

Следовательно, российским самолетам не нужно залетать на территорию Украины, чтобы нанести удар. Они взлетают в России и запускают ракеты. Он добавил, что ракеты Х-101 – одни из самых дорогих в России.

Расстояние от российского города Астрахань на побережье Каспийского моря до Киева составляет около 1700 километров автомобильным путем.

Юрий Игнат отметил, что 26 июня россияне выпустили по Киеву от 4 до 6 ракет. По его словам, подразделения противовоздушной обороны сбили часть ракет. Обломки одной уже нашли, а другие – до сих пор ищут.

Россия ударила по Киеву: что известно о ракетном ударе

Утром 26 июня россияне атаковали Киев, нанеся удар по Шевченковскому району столицы. Мэр Виталий Кличко информировал, что одна из ракет попала в 9-этажку.

В результате обстрела известно о четырех пострадавших. Соответствующие данные сообщил Кличко и пресс-секретарь ГУ ГСЧС Киева Александр Макушенко.

Также из-под завалов дома в Киеве достали 7-летнюю девочку и направили в медицинский центр Охматдет. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, жизни ребенка ничего не угрожает.

Ее 36-летняя мать до сих пор находится под завалами, поскольку ее зажало бетонной плитой. Кроме того, на месте взрывов в Киеве ищут мужчину, который может быть жив.

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