Удары по Киеву россияне нанесли бомбардировщиками из Каспийского моря, – Воздушные Силы

26 июня 2022 , 11:07
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Российские военные утром 26 июня атаковали Киев, нанеся ракетный удар. Вооруженные силы России ударили ракетами из акватории Каспийского моря.

Россия нанесла авиаудар по Киеву

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал. По его словам, агрессор нанес удар по столице Украины со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

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Юрий Игнат рассказал, что этот тип бомбардировщиков применяется из района Каспийского моря. В частности, российские самолеты взлетают в районе Астрахани, откуда и наносят удары.

Спикер Командования Воздушных Сил сообщил, что на вооружении Ту-95 и Ту-160 стоят высокоточные ракеты типа Х-101, дальность которых достигает 5500 километров.

Следовательно, российским самолетам не нужно залетать на территорию Украины, чтобы нанести удар. Они взлетают в России и запускают ракеты. Он добавил, что ракеты Х-101 – одни из самых дорогих в России.

К сведению. Расстояние от российского города Астрахань на побережье Каспийского моря до Киева составляет около 1700 километров автомобильным путем.

Юрий Игнат отметил, что 26 июня россияне выпустили по Киеву от 4 до 6 ракет. По его словам, подразделения противовоздушной обороны сбили часть ракет. Обломки одной уже нашли, а другие – до сих пор ищут.

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Автор: Михайло Гема