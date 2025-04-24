Трудно представить, что было б, если бы все баллистические ракеты попали, – Игнат об атаке Киева

Во время атаки на Киев ночью 24 апреля враг использовал, в частности, баллистические ракеты. По целям работала противовоздушная оборона, в то же время последствия обстрела могли бы быть хуже, если бы все ракеты попали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального марафона.

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Что сказал Игнат о российской атаке на Киев

Юрий Игнат объяснил, что то, что сегодня удалось сбить противовоздушной обороне над Киевом является "довольно таким неплохим результатом".

Конечно, что есть ужасные последствия российской атаки... Бить баллистикой по городам-миллионникам – это уже не то что преступление, терроризм. Трудно себе представить, что было бы, если бы все те баллистические ракеты, которые сегодня запустили прежде всего по столице Украины, достигли бы целей,

– отметил он.

Представитель Воздушных сил отметил, что наши военные видят результат, сколько баллистических ракет сбито, а также мощный результат по сбиванию других средствах воздушного нападения. Игнат также отметил сегодняшнюю работу украинской тактической авиации.

"Это пилоты F-16, Mirage, они неплохие дали сегодня результаты. Несколько десятков воздушных целей (крылатых ракет и "Шахедов" – 24 Канал) сбито именно нашими украинскими летчиками. Мы хотим в очередной раз отметить в Воздушных силах, что эффективность западных самолетов довольно высока на сегодня", – подчеркнул полковник.

Юрий Игнат также пояснил, что как F-16 и Mirage, так и старый парк советской авиации могут сбивать только цели, которые летят по аэродинамической траектории, то есть крылатые ракеты и беспилотники. По баллистике, к сожалению, авиация не может работать, поэтому по этим целям отрабатывают системы Patriot.

К слову, в Воздушных силах рассказывали, что украинская ПВО ночью 24 апреля сбила 112 воздушных целей, среди которых были 48 ракет различных типов и 64 ударных беспилотника типа "Шахед". В то же время 68 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.