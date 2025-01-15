Дроны терроризировали Кировоградскую и Черкасскую области: повреждены жилые дома

Россия осуществила очередную атаку на Кировоградскую и Черкасскую области. ВСУ сбили дроны, но обломки повредили дома.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главы областных военных администраций Андрея Райковича и Игоря Табуреца. В результате массированной атаки повреждены дома, но обошлось без пострадавших.

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Российские дроны атаковали Кировоградскую и Черкасскую области

На Кировоградщине обломками сбитого вражеского дрона в Дмитровской общине повредило окна нескольких жилых домов. Как сообщил Андрей Райкович, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают специальные службы, которые обследуют территорию.

В Черкасской области атака началась с воздушных тревог из-за вражеских БпЛА. Впоследствии область подверглась ракетному удару. Наши защитники уничтожили вражеского "Шахеда", однако его обломки повредили окна двух домов и автомобиль. Пострадавших нет, отметил Игорь Табурец.

Руководители областей призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги и быть осторожными.

К слову, 15 января Россия осуществила массированную атаку на Украину, что привело к превентивным и аварийным отключениям электроэнергии в некоторых областях.