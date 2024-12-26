ВСУ назвали потери врага в результате удара по пункту управления во Льгове

В среду, 25 декабря, Силы обороны поразили российский командный пункт во Льгове Курской области. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СтратКом ВСУ. Отмечается, что речь идет о командном пункте 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) вооруженных сил России.

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Каковы последствия поражения командного пункта во Льгове

Согласно уточненной информации, в результате удара здание, где размещалась 810 ОБрМП, частично уничтожено.

В СтратКоме ВСУ сообщили, что, вероятно, во время атаки погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих, большинство из которых – офицеры штаба.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем,

– отметили в ВСУ.

25 декабря о гибели заместителя командира бригады Салима Паштова также сообщала его сестра. Она подтвердила и другие потери.

К слову, ранее в ГУР также рассказали о новых потерях войск КНДР в Курской области. Отмечается, что утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих.