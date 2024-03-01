Об оружии, которым нанесли удар и боях на восточном фронте в ежедневном анализе боевых действий для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Потери авиации в России

Воздушные Силы Украины отчитались о сбитии 13 самолетов типа Су за 13 дней. 29 февраля было ликвидировано аж 3 судна Су-34.

Значительные проблемы у россиян начались, в том числе и после сбития самолета А-50. Аналитики обнаружили, что сейчас два А-50 расположены на аэродроме в Таганроге и возле Сочи в Адлере.

Свитан убежден, что россияне до сих пор не поняли, как Украине удалось поразить их самолеты, хоть их и прикрывает ПВО.

Наши зенитчики нашли механизм, как достать А-50 на дальности примерно 250 километров, поэтому их сейчас не поднимают. Пока не будет у них соответствующего алгоритма защиты – и не будут поднимать,

– добавил аналитик.

Он считает, что судно можно достать в Таганроге, используя беспилотники, хотя это очень сложно, а вот с А-50 в Адлере ситуация сложнее.

У сил спецопераций Украины уже был подобный опыт, поэтому российской авиации стоит быть особенно на страже.

Удары по россиянам

В ночь на 1 марта с наступлением весны россиян поздравляли украинские беспилотники. БпЛА летели в Дзержинск, что возле Нижнего Новгорода. Там расположен один из крупнейших российских заводов по производству взрывчатки.

Местные власти отчитались о сбитии всех дронов. Свитан убежден, что подобные действия свидетельствуют о налаживании производства Украиной собственных беспилотников.

Также удары были нанесены по дислокации врага на левобережье Херсонщины в населенном пункте Челбурда.

Украинские защитники отчитались, что было попадание ракетой JDAM. Свитан рассказал, что она является своеобразным аналогом ФАБов.

Основные – это 250-килограммовые ФАБы, могут быть и 500-килограммовые. Это такие крылья с управлением, которые прикрепляются к бомбам, и они из свободно планирующих превращаются в управляемые, которые могут идти на определенную дальность,

– объяснил Свитан.

Бои на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении, несмотря на то, что враг заявляет о захвате Бердичев, Тоненького и Орловки, однако бои за эти населенные пункты еще продолжаются.

Мощная линия обороны там отстроена по водным объектам – водохранилищах. Однако полковник в запасе отметил, что до них россиянам еще далеко – примерно 20 километров, и силы обороны Украины будут делать все, чтобы не подпустить россиян.

Сейчас фронт выравнивается, прорыва, как такового у россиян нет, по уже существующей линии боевого соприкосновения бои будут проходить с переменным успехом, считает Свитан.

Туда, как минимум, было переброшено определенное количество боеприпасов, если линия соприкосновения остановилась. Определили уже несколько болевых точек россиян. Но это не линия обороны, это так называемая линия перехвата, которые отрывалась еще давно,

– подчеркнул военный эксперт.