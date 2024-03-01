Про зброю, якою завдали удару та бої на східному фронті в щоденному аналізі бойових дій для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Втрати авіації в Росії

Повітряні Сили України відзвітувалися про збиття 13 літаків типу Су за 13 днів. 29 лютого було ліквідовано аж 3 судна Су-34.

Значні проблеми в росіян почалися, зокрема і після збиття літака А-50. Аналітики виявили, що зараз два А-50 розташовані на аеродромі в Таганрозі та біля Сочі в Адлері.

Світан переконаний, що росіяни досі не зрозуміли, як Україні вдалося вразити їхні літаки, хоч їх і прикриває ППО.

Наші зенітники знайшли механізм, як дістати А-50 на дальності приблизно 250 кілометрів, тому їх зараз не піднімають. Поки не буде в них відповідного алгоритму захисту – і не підніматимуть,

– додав аналітик.

Він вважає, що судно можна дістати в Таганрозі, використовуючи безпілотники, хоча це дуже складно, а от з А-50 в Адлері ситуація складніша.

В сил спецоперацій України вже був подібний досвід, тому російській авіації варто бути особливо на сторожі.

Удари по росіянах

В ніч на 1 березня з настанням весни росіян вітали українські безпілотники. БпЛА летіли в Дзержинськ, що біля Нижнього Новгорода. Там розташований один з найбільших російських заводів з виробництва вибухівки.

Місцева влада відзвітувалася про збиття усіх дронів. Світан переконаний, що подібні дії свідчать про налагодження виробництва Україною власних безпілотників.

Також ударів було завдано по дислокації ворога на лівобережжі Херсонщини в населеному пункті Челбурда.

Українські оборонці відзвітувалися, що було влучання ракетою JDAM. Світан розповів, що вона є своєрідним аналогом ФАБів.

Основні – це 250-кілограмові ФАБи, можуть бути і 500-кілограмові. Це такі крила з керуванням, які прикріплюються до бомб, і вони з вільно плануючих перетворюються в керовані, які можуть йти на певну дальність,

– пояснив Світан.

Бої на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку, попри те, що ворог заявляє про захоплення Бердичів, Тоненького та Орлівки, однак бої за ці населені пункти ще тривають.

Потужна лінія оборони там відбудована по водних об'єктах – водосховищах. Однак полковник в запасі наголосив, що до них росіянам ще далеко – приблизно 20 кілометрів, і сили оборони України будуть робити все, аби не підпустити росіян.

Наразі фронт вирівнюється, прориву, як такого в росіян немає, по уже існуючій лінії бойового зіткнення бої проходитимуть зі змінним успіхом, вважає Світан.

Туди, як мінімум, було перекинуто певну кількість боєприпасів, якщо лінія зіткнення зупинилась. Визначили вже кілька больових точок росіян. Але це не лінія оборони, це так звана лінія перехоплення, які відривалася ще давно,

– підкреслив військовий експерт.