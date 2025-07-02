Удар по командному пункту создаст россиянам серьезные проблемы на Донецком направлении

Украина 30 июня нанесла удар, в частности, по Донецку. Под ударами оказался также пункт управления 8 общевойсковой армии вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Военный эксперт и основатель БО "Реактивна пошта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу о возможных последствиях атаки на штаб врага. Также в оккупированном Луганске вечером 30 июня раздавались взрывы, сообщалось о десятках прилетов и пожарах, возникших в результате них.

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Это не последние генералы

Нарожный объяснил, что удар по штабу 8 российской армии был нанесен ракетами Storm Shadow/Scalp. Это высокоточные ракеты воздушного пуска от наших партнеров из Великобритании. Ракета Scalp – по сути такая же, но французского производства.

Что касается уничтожению вражеского штаба, то надо понимать, что речь идет о нескольких десятках офицеров очень высокого полета, которые находятся в одном помещении. Конечно, это не последние генералы и полковники, которые есть в России,

– отметил он.

Однако когда в штаб армии приезжает новый начальник, новые его заместители, новые командиры отделов боевой работы и т.д., это, по словам военного эксперта, означает, что все эти люди будут входить в курс дел в течение нескольких месяцев.

Это продлится до того момента, пока не будут досконально знать ситуацию и свои логистические силы, пока не изучат местную географию, пока не будут понимать, как действует противник, пока не познакомятся со своими смежниками и пока не сделают многое другое,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Поэтому, по его мнению, нельзя сказать, что после этого удара произойдет полная остановка боевых действий на каком-то участке фронта. Однако это означает, что эффективность управления армии значительно снизится на этом направлении.

Отметим, что в результате удара по командному пункту в оккупированном Донецке, вероятно погиб российский подполковник Руслан Горячкин, который был исполняющим обязанности командующего 8 гвардейской армии. Российские СМИ сообщили, что он погиб "при исполнении служебных обязанностей" на Донецком направлении.

В пабликах пишут, что в результате атаки на штаб 8 армии России, враг понес потери личного состава.

Кроме того, во время атаки 30 июня также был атакован металлургический комбинат и узловая железнодорожная станция в Ясиноватой.