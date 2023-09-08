Николай и Наталья выращивали цветы и продавали их на местном рынке. Именно его цинично атаковали российские убийцы.

Обратите внимание Удар России по Константиновке: сколько погибших удалось идентифицировать

В этот страшный день муж и жена были на работе. Там их и застал террористический российский удар. Николай погиб мгновенно – он сгорел в своем автомобиле. Наталию в тяжелом состоянии госпитализировали. У нее было сквозное ранение живота. Медики боролись за жизнь женщины. В то же время, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Наталье Николаевне – 54, она работала воспитательницей в детском саду. Николаю Ивановичу – 55, долгое время работал на заводе, потом занимался цветами. Таких светлых мирных людей убивают россияне,

– говорится в сообщении.

У супругов осталось две дочери – Юлия и Лидия.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким Натальи и Николая. Вечная память.

Россияне прицельно били по рынку

Владимир Зеленский рассказал, что россияне прицельно ударили по рынку. Поблизости не было никаких военных объектов. Удар по Константиновке – очередной теракт.

"То же было и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских Сил обороны – в том направлении россияне всегда бьют по гражданским людям", – подчеркнул президент.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все содеянное. За каждую отнятую жизнь.