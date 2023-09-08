Микола та Наталія вирощували квіти та продавали їх на місцевому ринку. Саме його цинічно атакували російські вбивці.
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Того страшного дня чоловік та дружина були на роботі. Там їх і застав терористичний російський удар. Микола загинув миттєво – він згорів у своєму авто. Наталію у важкому стані госпіталізували. У неї було наскрізне поранення живота. Медики боролися за життя жінки. Водночас отримані травми виявилися несумісними з життям.
Наталії Миколаївні – 54, вона працювала вихователькою у дитячому садочку. Миколі Івановичу – 55, довгий час працював на заводі, потім займався квітами. Отаких світлих мирних людей убивають росіяни,
– мовиться у повідомленні.
У подружжя залишилося дві доньки – Юлія та Лідія.
Росіяни прицільно били по ринку
Володимир Зеленський розповів, що росіяни прицільно вдарили по ринку. Поблизу не було жодних військових об'єктів. Удар по Костянтинівці – черговий теракт.
"Те саме було й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських Сил оборони – в тому напрямку росіяни завжди б'ють по цивільних людях", – наголосив президент.
Російські окупанти будуть змушені відповісти за все скоєне. За кожне відібране життя.