Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. Начато расследование военного преступления.

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Ранены шесть человек в результате авиаудара

20 ноября 2024 года, в 22:00, российские войска нанесли авиаудар по Константиновке, применив две авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.

Один из боеприпасов попал в жилой квартал, вызвав значительные разрушения и травмирования мирного населения.

В результате атаки ранения получили шесть гражданских: пять женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина.

Все они находились дома на момент взрыва. Врачи диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате удара повреждены десять фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.

Константиновская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

