Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. Розпочато розслідування воєнного злочину.

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Поранено шістьох людей внаслідок авіаудару

20 листопада 2024 року, о 22:00, російські війська завдали авіаудару по Костянтинівці, застосувавши дві авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК.

Один із боєприпасів поцілив у житловий квартал, спричинивши значні руйнування та травмування мирного населення.

Внаслідок атаки поранення отримали шість цивільних: п’ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік.

Усі вони перебували вдома на момент вибуху. Лікарі діагностували у потерпілих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струс головного мозку. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

У результаті удару пошкоджено десять фасадів багатоквартирних будинків, магазин, гараж та автомобіль.

Костянтинівська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у межах кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

