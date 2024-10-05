Оккупанты ударили КАБами по Краматорску: в некоторых районах города пропал свет
Источник:"Новости Донбасса"
Россияне продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Утром 5 октября оккупанты атаковали Краматорск.
В некоторых районах города есть проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает корреспондент "Новости Донбасса".
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Что известно об ударе по Краматорску
По предварительной информации, российские войска атаковали Краматорск КАБами. После ударов над городом начал подниматься дым.
Также в некоторых районах города исчезло электричество. Через некоторое время в городе прогремели повторные взрывы.
В Краматорском городском совете призвали местных находиться в укрытиях гражданской защиты и сохранять информационную тишину.
Не публикуйте фото/видео взрывов, работу ПВО,
– отметили в сообщении.
Впрочем, пока отсутствует официальная информация о последствиях ударов россиян по Краматорску.
Напомним, что 26 сентября россияне нанесли удар двумя КАБами по центру Краматорска. В результате атаки погибли 2 человека, еще 19 – получили ранения. Известно, что жертвами стали 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Среди раненых есть четверо детей в возрасте от 4 до 15 лет.