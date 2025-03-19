Враг бил 5 раз повторно: ужасные подробности атаки на Краснопольскую больницу

Ночью 19 марта вражеские беспилотники атаковали Сумскую область. В частности, пострадало медицинское учреждение в Краснопольской громаде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Во время спасательной операции россияне повторно нанесли 5 ударов.

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Что известно о вражеской атаке

После попадания 2 российских БпЛА по медицинскому учреждению на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и приступили к ликвидации пожара. Одновременно продолжалась эвакуация пациентов и работников больницы в убежище.

После повторных ударов противника произошло частичное разрушение укрытия. Заблокированными оказались 22 пациента, из которых 7 были маломобильными. Спасатели немедленно освободили вход и разобрали разрушенные конструкции.

В ГСЧС показали момент повторного удара: смотрите видео

К счастью, обошлось без пострадавших, всего эвакуированы 60 человек. Поврежден пожарный автомобиль.

Последствия атаки на Краснопольскую общину: смотрите фото ГСЧС

Напомним, этой ночью российские военные попали в другую больницу области. В медицинском учреждении Сум пожарные тушили загорание – повреждена кровля и коммуникации здания.