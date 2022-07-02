Помощь семьям погибших в ТЦ "Амстор" в Кременчуге увеличат вдвое
Источник:фейсбук Виталия Малецкого
Кременчугский городской совет принял решение увеличить материальную помощь семьям, пострадавшим в результате ракетного удара по торговому центру "Амстор". Сумма выплат составит 100 тысяч гривен.
Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий. Кроме того, городской совет поможет с погребением погибших.
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Какую помощь выделят семьям погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге
Мэр Кременчуга отметил, что помощь будет увеличена в 2 раза.
Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тысяч до 100 тысяч гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии,
– написал он.
Кроме того, по словам Малецкого, городской совет выделит средства на оплату захоронений всех погибших.
Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим,
– подытожил мэр.
Специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте трагедии
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что 2 июля специалисты завершили поисково-спасательные работы. В настоящее время устанавливается окончательное количество жертв.
Экспертиза установила тела 20 погибших, еще один человек умер в больнице. Также известно о человеке, который остается пропавшим без вести. Так что суммарное количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ "Амстор" составляет 22 человека, рассказал Малецкий.
Что известно о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге
- Днем 27 июня Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, когда там находилось около тысячи человек.
- Президент Владимир Зеленский первым опубликовал видео последствий вражеской атаки. Президент подчеркнул, что ТРЦ не представлял никакой опасности или стратегической ценности для российской армии.
- В результате российского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники. Также для ликвидации последствий в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из близлежащих районов.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ТРЦ попали ракетами Х-22. Их запустили с территории Курской области.
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