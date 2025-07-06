Полиция показала видео с места прилетов в Кременчуге
- Россия атаковала Кременчуг дронами, попав в здание местного ТЦК и СП.
- В результате атаки пострадал один человек, повреждены 14 домов и 5 авто.
Утром 6 июля Россия атаковала дронами Кременчуг. Вражеский БПЛА попал в здание местного ТЦК и СП.
В результате атаки возник пожар на площади 700 квадратных метров в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 – возгорание ликвидировано, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Атака на Кременчуг
Предварительно пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 автомобилей.
К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы.
Последствия удара по Кременчугу: смотрите видео
Ликвидация последствий удара по Кременчугу / Фото ГСЧС
Напомним, что в Полтавской ОВА сначала заявили о пожаре на территории частного домовладения в результате удара беспилотниками.
Позже Сухопутные войска уточнили, что попадание вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.