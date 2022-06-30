После удара по Кременчугу в киевских ТРЦ запретили работу детских и развлекательных площадок

В Киеве в торговых центрах запретили работу детских площадок и развлекательных комплексов. Такое решение одобрили в целях безопасности после удара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Решение уже одобрила военная администрация. Об этом сообщила глава пресс-службы киевского ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати Киевские ТРЦ изменили правила работы: как они будут работать во время тревоги

Спасатели советуют не пользоваться такими объектами. Водолага подчеркивает, что лучше пойти туда, где поблизости есть укрытие.

Новые правила работы в киевских ТРЦ

Столичные торговые центры изменили правила работы после удара по Кременчугу. Теперь некоторые ТРЦ будут закрываться, а посетителей и персонал будут призывать эвакуироваться.

Кроме того, в Киеве проверят все торговые центры на соблюдение эвакуации во время воздушной тревоги.

Удар по "Амстору" в Кременчуге: что известно

Россияне запустили ракеты по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня. Пока известно о 18 погибших, 8 останках тел, которые должны идентифицировать с помощью ДНК-теста, 26 госпитализированых. К сожалению, эти цифры еще не окончательные, ведь последствия аварии продолжают ликвидировать.

Оказалось, что во время воздушной тревоги торгово-развлекательный центр работал. В Полтавской области была объявлена воздушная тревога, однако ТРЦ не закрылся. Большинство людей выжили именно потому, что вовремя спустились в укрытие.

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Во время воздушной тревоги все люди в ТРЦ должны спуститься в укрытие. Администрация должна этому максимально помочь. В частности, подсказать где находится ближайшее безопасное место. Исключений во время опасности быть не может.