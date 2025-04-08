Удар по Кривому Рогу: сколько людей до сих пор в больницах, в каком они состоянии

В пятницу, 4 апреля, российские военные атаковали Кривой Рог. Баллистическая ракета прилетела в жилой микрорайон – погибли 20 мирных жителей, еще 75 пострадали.

Во вторник, 8 апреля, о состоянии раненых рассказал председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко, передает 24 Канал. В медучреждениях города до сих пор находится 31 человек.

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В каком состоянии пострадавшие

Лечение и восстановление в больницах Кривого Рога продолжает 31 раненый во время вражеской атаки, среди них – 5 детей. Состояние 6 человек медики оценивают как тяжелое.

Напомним, 4-летний мальчик Ярчик играл на детской площадке, когда Россия ударила по городу. Врачи уже удалили ему селезенку, желчный пузырь и часть печени. "Сейчас Ярчик под аппаратом искусственного дыхания. С бесконечным количеством трубочек и лекарств, которые туда подаются", – рассказала мама ребенка.

К слову, ночью 8 апреля в общинах Криворожья звучала воздушная тревога. По словам Ситниченко, прошло без чрезвычайных событий, по состоянию на утро ситуация "спокойная и контролируемая".

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