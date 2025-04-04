Кривой Рог в трауре: город прощается с 17-летним Никитой, 7-летней Ариной и ее дедушкой
- Во вторник, 8 апреля, в Кривом Роге попрощались с жертвами российского удара: 17-летним Никитой Солониченко, 7-летней Ариной и ее дедушкой Сергеем Самодиными.
- Никита учился в колледже КНУ, Арина была ученицей начальной школы, а ее дедушка ранее работал спасателем.
В пятницу, 4 апреля, Россия нанесла баллистический удар по жилому массиву Кривого Рога. Среди 20 погибших – 9 детей. Во вторник, 8 апреля, город провел в последний путь 17-летнего Никиту Солониченко, 7-летнюю Арину, а также ее дедушку Сергея Самодина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог", Суспильне и "Радио Свобода". СМИ показали, как в городе прощались с жертвами вражеского террора.
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Отпели 17-летнего Никиту
Никита Солониченко учился на втором курсе Автотранспортного профессионального колледжа КНУ. В момент взрыва он шел по улице вместе со своими друзьями, которые сейчас в больнице.
У юноши остались родители и младший брат Максим. Папа и дядя Никиты защищают Украину на фронте.
Наша кровиночка, мы его всегда любили. Он был умничкой, молодец, занимался. Мы его по репетиторам всегда. Отзывчивый, всегда помогал,
– вспоминает Сергей, дядя погибшего.
Кривой Рог прощается с Никитой: смотрите фото
Провести в последний путь парня пришли родные, друзья, преподаватели и знакомые. Родители не смогли подняться в храм без помощи скорой.
Прощание с 7-летней Ариной и ее дедушкой
В день трагедии Сергей Самодин гулял вместе с внуками на детской площадке. 7-летняя Арина погибла на месте, а 4-летний Ярослав попал в больницу Днепра с тяжелыми ранениями.
Арина училась во втором классе начальной школы. Ее 66-летний дедушка Сергей ранее работал спасателем. Погибших в последний путь провели в Спасо-Преображенском соборе.
Кривой Рог прощается с Ариной и Сергеем: смотрите фото
Арина была красивая, улыбчивая, светленькая. Погибли одновременно дедушка и внучка. Солнечный хороший канун выходных,
– рассказал директор школы Андрей Рогаль.
Погибших провели в последний путь: смотрите видео
К слову, сегодня также прощались с 3-летним Тимофеем Цвитком, которого после атаки пытались реанимировать прямо посреди улицы. Взрыв застал внука с бабушкой у подъезда, женщина чудом спаслась и находится в больнице.