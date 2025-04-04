Выжил только мальчик – с тех пор он перенес 3 операции. О его состоянии рассказала мама Анна Бихно для Суспильного, передает 24 Канал.

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Ярославу удалили часть органов

В день трагедии Ярослав гулял с двоюродной сестрой и дедушкой на детской площадке. 67-летний Сергей и 7-летняя Арина погибли на месте, а мальчик получил тяжелые ранения. Его спасение мама считает чудом и вспоминает, как сразу после российского удара на детскую площадку прибежал папа.

Уже на подходе к площадке были тела, и он говорит: я просто не мог представить, что там, внутри. Было все в дыму, но он увидел куртку Ярослава, которая "ходила" по площадке. Он был посечен буквально, как решето. Просто ходил и стонал,

– вспоминает женщина.

В больницу мальчика отвез незнакомый мужчина, который просто проезжал рядом. В Кривом Роге пострадавший был несколько часов, ночью его перевели в Днепр, а через неделю – транспортировали в Киев.



Ярослав во время лечения / Фото Анны Быхно

Сейчас 5-летнего Ярослава выписали из больницы, на стабилизацию состояния ребенка ушло около 2 месяцев. Мальчик перенес 3 операции, ему удалили часть внутренних органов, из тазобедренного сустава достали осколок. Лечили пневмонию и заражение крови.

Лечение будет длиться всю жизнь. Это диета постоянная, это иммунная система, потому что внутренние органы пострадали,

– рассказала мама.



Осколок, который извлекли из тела Ярослава / Фото Анны Бихно

По ее словам, Ярослав все помнит и в деталях описывает трагические события 4 апреля. Семья живет рядом с детской площадкой, но мальчик не хочет к ней подходить.

Аришка пошла на качели кататься – в его памяти так. Я говорю, что Аришка с дедушкой пошли на радугу. А он сказал: "Нет, она не пошла на радугу, она на площадке". Он очень скучает,

– делится Анна.

Она работает психологом, а с начала полномасштабной войны помогает людям справиться с горем и потерей. Женщина никогда не думала, что ее семья будет проходить через это.

Сейчас Ярослав медленно возвращается к привычной жизни – посещает индивидуальные развивающие занятия, хочет играть с другими детьми и мечтает пойти в школу.

Напомним, среди погибших в результате российского удара 4 апреля – 9 детей. Среди них 7-летняя Арина, 3-летний Тимофей, 7-летний Радислав, 9-летний Герман, 15-летние Алина, Даниил и Никита, 16-летний Константин и 17-летний Никита.