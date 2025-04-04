Вижив лише хлопчик – відтоді він переніс 3 операції. Про його стан розповіла мама Анна Бихно для Суспільного, передає 24 Канал.

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Ярославу видалили частину органів

У день трагедії Ярослав гуляв із двоюрідною сестрою та дідусем на дитячому майданчику. 67-річний Сергій і 7-річна Аріна загинули на місці, а хлопчик дістав тяжкі поранення. Його порятунок мама вважає дивом і згадує, як одразу після російського удару на дитмайданчик прибіг тато.

Уже на підході до майданчика були тіла, і він каже: я просто не міг уявити, що там, всередині. Було все в диму, але він побачив куртку Ярослава, яка "ходила" по майданчику. Він був посічений буквально, як решето. Просто ходив і стогнав,

– згадує жінка.

До лікарні хлопчика відвіз незнайомий чоловік, який просто проїжджав поруч. У Кривому Розі постраждалий був кілька годин, уночі його перевели у Дніпро, а через тиждень – транспортували до Києва.



Ярослав під час лікування / Фото Анни Бихно

Наразі 5-річного Ярослава виписали з лікарні, на стабілізацію стану дитини пішло близько 2 місяців. Хлопчик переніс 3 операції, йому видалили частину внутрішніх органів, з кульшового суглоба дістали осколок. Лікували пневмонію та зараження крові.

Лікування буде тривати все життя. Це дієта постійна, це імунна система, бо внутрішні органи постраждали,

– розповіла мама.



Осколок, який витягли з тіла Ярослава / Фото Анни Бихно

За її словами, Ярослав усе пам'ятає та в деталях описує трагічні події 4 квітня. Родина живе поруч з дитмайданчиком, але хлопчик не хоче до нього підходити.

Арішка пішла на гойдалку кататись – у його пам'яті так. Я кажу, що Арішка з дідусем пішли на райдугу. А він казав: "Ні, вона не пішла на райдугу, вона на майданчику". Він дуже сумує,

– ділиться Анна.

Вона працює психологинею, а від початку повномасштабної війни допомагає людям упоратись із горем і втратою. Жінка ніколи не думала, що її родина проходитиме через це.

Зараз Ярослав поволі повертається до звичного життя – відвідує індивідуальні розвивальні заняття, хоче гратися з іншими дітьми та мріє піти до школи.

Нагадаємо, серед загиблих унаслідок російського удару 4 квітня – 9 дітей. Серед них 7-річна Аріна, 3-річний Тимофій, 7-річний Радислав, 9-річний Герман, 15-річні Аліна, Данило та Микита, 16-річний Костянтин і 17-річний Нікіта.