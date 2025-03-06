Смертельный удар по Кривому Рогу: что известно о жертвах российской атаки

В сети появилась информация об очередной российской атаке на Кривой Рог. Вследствие удара погибли 4 человека, десятки –получили тяжелые ранения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

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Что известно о жертвах удара России по Кривому Рогу

В результате вражеского обстрела погибла 48-летняя Елена Симоненко. У нее осталась 13-летняя дочь. Муж Елены, военнослужащий, как раз вернулся в Кривой Рог в отпуск. Во время атаки он получил тяжелое осколочное ранение головы, сейчас врачи борются за его жизнь.

Елена Симоненко / Фото "Свои. Кривой Рог"

Среди погибших также 53-летний Юрий Гусак. Он возвращался домой после смены, но не успел дойти. Коллеги вспоминают его как трудолюбивого человека и душу компании. У Юрия осталась мать, друзья и коллеги.

Юрий Гусак / Фото "Свои. Кривой Рог"

Еще одной жертвой стал 53-летний Сергей, который вместе с женой вышел в магазин и попал под ракетный удар возле отеля. Медики до последнего боролись за его жизнь, но 6 марта утром мужчина умер. Его жена находится в больнице в тяжелом состоянии. Женщина потеряла ногу и получила серьезные травмы головы.

Жертвой оккупантов стал 53-летний Сергей / Фото "Свои. Кривой Рог"