Уничтоженные дома, много жертв и пострадавших: все об ударе по Кривому Рогу 17 января

Россия нанесла очередной циничный удар по Кривому Рогу 17 января. В результате обстрела в Кривом Роге повреждены жилые дома, учебное заведение и другая городская инфраструктура.

Все, что известно об ударе по Кривому Рогу 17 января – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Российские войска 17 января нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. По информации мониторинговых каналов, враг атаковал ракетами "Искандер-М".

Воздушную тревогу в городе объявили в 12:12. Уже в 12:14 Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении города, а через несколько минут раздались первые взрывы.

В 12:29 Воздушные силы снова предупредили об угрозе баллистики, после чего в городе снова были слышны взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и другие объекты городской инфраструктуры.

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Какие последствия атаки на Кривой Рог

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки частично разрушено четырехэтажное здание учебного заведения.

Также ракета повредила две пятиэтажки и хозяйственную постройку. В одной из многоэтажек на четвертом этаже возник пожар, который впоследствии оперативно ликвидировали спасатели.

Работы на месте удара продолжаются. Последствия вражеской атаки ликвидируют 28 спасателей, привлечено 7 единиц техники. Также была развернута палатка психологической помощи, где психологи ГСЧС дают помощь жителям города.

Кроме того, спасатели ГСЧС развернули Пункт несокрушимости.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей.

Последствия удара по Кривому Рогу / Фото ГСЧС

Сколько людей погибло и пострадало

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что в результате удара по Кривому Рогу есть погибшие и пострадавшие.

По предварительной информации, жертвами российской атаки стали 4 человека – три женщины и мужчина. Семь человек получили ранения.

Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Одна ранена – средней тяжести. Три человека оправляться от пережитого будут дома,

– сообщил Лысак.

В результате атаки по Кривому Рогу есть жертвы и пострадавшие / Фото ГСЧС

Также в сети опубликовали щемящую историю переселенца из Херсона Игоря, который похоронил первую жену в оккупированном Херсоне, а сегодня, 17 января, в Кривом Роге россияне убили его вторую жену.

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Я из Херсона, я привык. Успел нагнуться. А жена не успела. И вот что случилось,

– поделился Игорь.

Мужчина рассказал, что это стало еще одной тяжелой потерей для семьи, ведь в 2022 году он уже похоронил свою первую жену в оккупированном Херсоне.

Сегодня семья отправилась на рынок за покупками, поскольку их старший сын праздновал День рождения. Именно тогда они оказались под обстрелом.

Трое детей тяжело пережили потерю матери, а теперь им пришлось снова попрощаться с близким человеком. По словам отца, у детей началась истерика, когда они увидели, что их новая мама погибла.

Какой была реакция Зеленского на удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия нанесла удар по Кривому Рогу, применив баллистические ракеты.

Зеленский сообщил, что среди гражданского населения есть погибшие. Глава государства выразил соболезнования родным и близким жертв этого террора.

Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь,

– подчеркнул президент.

Россия ударила по Кривому Рогу баллистикой / Фото Сергея Лысака