Не дождались из плена: в результате обстрела Кривого Рога погибли родные пленника Никиты Шаульского

В результате российского обстрела Кривого Рога погибли брат и бабушка нацгвардейца Никиты Шаульского. Военнослужащий сейчас находится в неволе.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли удары по жилому сектору Кривого Рога. Тогда погибли три человека. Среди них – 12-летний Максим и его бабушка.

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Не дождались из плена

В МВД рассказали, что погибшие были родными военнослужащего 21-й отдельной бригады НГУ Никиты Шаульского, который сегодня находится в российском плену. Никита в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения оборонял город Мариуполь.

Родители Никиты Шаульского тоже служат, выполняют задачи в составе Вооруженных Сил Украины. В момент трагедии отец Никиты Шаульского, Андрей Андреевич, находился на Херсонском направлении.

Больше никогда не встретятся такие родные друг другу люди – нацгвардеец Никита, его брат Максим и бабушка Валентина... Никогда не забудем, никогда не простим...,

– пообещали в МВД.

Россияне убили родных пленного украинца / Фото Нацгвардия

Напомним, что захватчики убили 12-летнюю девочку и 25-летнюю женщину, попав по автомобилю ударным дроном. В транспортном средстве также находились 25-летний мужчина и 4-летний ребенок. Их госпитализировали с ранениями.