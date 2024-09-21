Атака на Кривой Рог: российская ракета убила в собственном доме 12-летнего мальчика и его бабушку

Российские оккупанты ночью 21 сентября подло атаковали Кривой Рог. К сожалению, в результате действий врага есть погибшие.

Среди них 12-летний парень Максим и его бабушка Валентина. Об этом сообщило местное издание "Свои Кривой Рог".

Смотрите также Ночная атака оккупантов на Кривой Рог: местные власти обнародовали фото жутких последствий

Максим и его бабушка погибли в результате ракетного удара России по Кривому Рогу

В результате ночной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области погиб Максим и его бабушка Валентина.

Мальчику было 12 лет. Известно, что его родители возвращаются в Кривой Рог из другого города. Мама раньше служила в Вооруженных Силах Украины, а старший брат защищал Мариуполь и попал в плен.

"Наша мама была незаменимая. На первом месте у нее семья. Она освоила интернет и присылала каждое утро и каждый вечер поздравления. Сейчас все проснутся, а от мамы ничего нет", – рассказала тетя Максима и дочь Валентины Наталья.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная им память.