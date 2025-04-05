Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что после ужасной атаки по городу погибло 19 человек, из которых 9 детей. 68 человек получили ранения различной степени тяжести – наименьшему пострадавшему 3 месяца.

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"Более 40 горожан находятся в больницах Кривого Рога, из них 17 в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для стабилизации и устранения любых рисков жизни", – сказал он.

Последствия удара по Кривому Рогу

Александр Фефилатьев отметил, что россияне атаковали густонаселенный район города, там повреждено более 30 многоэтажек, предприятия малого и среднего бизнеса, инфраструктуру, учебные заведения, детская площадка также сгорело много автомобилей.

Оперативно-спасательная служба продолжалась с 19:00 и завершились почти в 3:00. Однако коммунальные работники продолжили преодолевать последствия террористической атаки России всю ночь.

Практически сразу вблизи эпицентра прилета начал свою работу городской штаб по оказанию помощи, куда жители окрестных домов могли обратиться и получить из городского резерва строительные материалы на первое время, поскольку мощная взрывная волна выбила тысячи стекол,

– отметил корреспондент из Кривого Рога.

Люди также там могли зарядить телефоны, связаться с родными или получить профессиональную психологическую помощь.

Он отметил, что место прилета было очень популярным среди гражданского населения, ведь там были все условия для досуга на свежем воздухе для родителей и детей разного возраста.

Чем атаковал враг

Фефилатьев подчеркнул, что россияне применили не просто баллистическую ракету. Это было оружие с кассетными суббоеприпасами.

Эта баллистическая ракета была запрограммирована на детонацию в воздухе, то есть в момент подлета ракеты она сорвалась над поверхностью заданной траектории.

Это все делается для того, чтобы умышленно нанести вред как можно большему количеству людей и вызвать больше разрушений. По всем признакам – это террористический акт,

– добавил корреспондент.

Отметим, украинские подразделения пообещали месть за теракт, который совершили россияне в Кривом Роге 4 апреля, подчеркнув, что ни одно преступление не останется без ответа. В городе объявлены дни траура на 7, 8 и 9 апреля 2025 года.