Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зазначивши, що після жахливої атаки по місту загинуло 19 осіб, з яких 9 дітей. 68 людей отримали поранення різного ступеня важкості – найменшому постраждалому 3 місяці.

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"Понад 40 містян перебувають у лікарнях Кривого Рогу, з них 17 у важкому стані. Лікарі роблять все можливе задля стабілізації та усунення будь-яких ризиків життю", – сказав він.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Олександр Фефілатьєв зауважив, що росіяни атакували густонаселений район міста, там пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, підприємства малого та середнього бізнесу, інфраструктуру, навчальні заклади, дитячий майданчик також згоріло багато автівок.

Оперативно-рятувальна служба тривала від 19:00 та завершились майже о 3:00. Однак комунальні працівники продовжили долати наслідки терористичної атаки Росії всю ніч.

Практично одразу поблизу епіцентру прильоту розпочав свою роботу міський штаб з надання допомоги, куди мешканці навколишніх будинків могли звернутись та отримати з міського резерву будівельні матеріали на перший час, оскільки потужна вибухова хвиля вибила тисячі шибок,

– зауважив кореспондент із Кривого Рогу.

Люди також там могли зарядити телефони, зв'язатися із рідними або отримати фахову психологічну допомогу.

Він зазначив, що місце прильоту було дуже популярним серед цивільного населення, адже там були всі умови для дозвілля на свіжому повітрі для батьків та дітей різного віку.

Чим атакував ворог

Фефілатьєв підкреслив, що росіяни застосували не просто балістичну ракету. Це була зброя із касетними суббоєприпасами.

Ця балістична ракета була запрограмована на детонацію в повітрі, тобто в момент підльоту ракети вона зірвалась над поверхнею заданої траєкторії.

Це все робиться для того, щоб навмисне завдати шкоди якомога більшій кількості людей та спричинити більше руйнувань. За всіма ознаками – це терористичний акт,

– додав кореспондент.

Зазначимо, українські підрозділи пообіцяли помсту за теракт, який вчинили росіяни у Кривому Розі 4 квітня, наголосивши, що жоден злочин не залишиться без відповіді. У місті оголошено дні жалоби на 7, 8 та 9 квітня 2025 року.