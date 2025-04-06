Это раскрывает истинную цель удара по Кривому Рогу, – майор запаса о специфике кассетной ракеты

4 апреля Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу. Уже была информация, что это могла быть именно кассетная ракета.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, уже была информация, что во время удара по Кривому Рогу ракета взорвалась в воздухе. Вероятнее всего, это была именно кассетная ракета.

К теме Удар баллистикой по Кривому Рогу: погибли 18 человек, количество пострадавших возросло до 75

О чем это свидетельствует

Как отметил Гетьман, кассетные ракеты используют на войне против пехоты, чтобы накрыть одновременно большую площадь. Иногда их применяют против легкобронированной техники.

Использование кассетных боеприпасов в городе – это дерзкое преступление. Это означает, что Россия целенаправленно использовала такое опасное оружие, чтобы было как можно больше жертв.

Это целенаправленная атака против гражданского населения. Если будет подтверждено, что это была кассетная ракета, то любой вменяемый человек должен прекратить любые разговоры с Россией,

– сказал Гетьман.

Напомним, 4 апреля Россия ударила ракетой по жилому району Кривого Рога. По состоянию на 6 апреля известно, что в результате атаки погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Также известно о 75 пострадавших.