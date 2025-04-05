Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он выразил соболезнования людям, которые потеряли своих родных и близких в результате этой атаки.

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Почему ударили по Кривому Рогу

Как отметил Братчук, вполне вероятно, что таким образом российский диктатор Путин пытается надавить на украинцев и в частности на президента Украины Владимира Зеленского. Ведь именно Кривой Рог – его родной город.

Эта атака, очевидно, связана с психическими болезнями Путина. Это персональный удар по президенту Зеленскому. Он пытается вынудить президента Украины к опрометчивым шагам. Почему Кривой Рог? Почему детская площадка? Почему жилая застройка? Вы видели, как президент подбирал слова, чтобы обратиться к нации. Это его маленькая родина,

– сказал Братчук.

Россия в очередной раз продемонстрировала, что вообще не заинтересована в мирных переговорах. Они только хотят убивать.

Добавим, Россия ударила баллистической ракетой по одной из улиц Кривого Рога рядом с жилыми домами. По состоянию на сейчас известно 18 погибших. Среди них – 9 детей.