Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він висловив співчуття людям, які втратили своїх рідних та близьких внаслідок цієї атаки.

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Чому вдарили по Кривому Рогу

Як наголосив Братчук, цілком ймовірно, що у такий спосіб російський диктатор Путін намагається натиснути на українців та, зокрема, на президента України Володимира Зеленського. Адже саме Кривий Ріг – його рідне місто.

Ця атака, очевидно, пов'язана з психічними хворобами Путіна. Це персональний удар по президенту Зеленському. Він намагається змусити президента України до необачних кроків. Чому Кривий Ріг? Чому дитячий майданчик? Чому житлова забудова? Ви бачили, як президент підбирав слова, щоб звернутися до нації. Це його маленька батьківщина,

– сказав Братчук.

Росія в черговий раз продемонструвала, що взагалі не зацікавлена у мирних переговорах. Вони лише хочуть вбивати.

Додамо, Росія вдарила балістичною ракетою по одній із вулиць Кривого Рогу поруч із житловими будинками. Станом на зараз відомо 18 загиблих. Серед них – 9 дітей.