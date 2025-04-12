16-летнему Косте, которого убили в Кривом Роге, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста

Удар по Кривому Рогу 4 апреля унес жизни 18 человек, в том числе 9 детей. 16-летнему Косте Новику, которого убила Россия в тот день, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

Смотрите также Прохожие не сдерживали слез: криворожане вышли на минуту молчания с фотографиями погибших горожан

Костя посмертно получил удостоверение, о котором мечтал

Косте Новику посмертно выдали удостоверение помощника машиниста, о котором так мечтал парень. Косте было 16 лет, когда он стал жертвой очередного ракетного террора Кривого Рога.

Документ получили коллектив и друзья. Костя рано потерял родителей. Хотел быстрее получить специальность, чтобы помочь сестре, брату и тете, которая его воспитывала,

– рассказали журналисты.

Косте посмертно вручили удостоверение / фото "Свои. Кривой Рог"

Детство Кости прошло в Апостоловской громаде, однако после гибели родителей тетя забрала его в Кривой Рог.

После окончания лицея №81 Костя продолжил обучение в Криворожском профессиональном транспортном металлургическом лицее по специальности помощник машиниста электровоза. За время обучения он не пропустил ни одного занятия и принимал активное участие во всех мероприятиях.

4 апреля в результате российского удара погиб и двоюродный брат Кости – 15-летний Никита Перехрест. Парень вместе с друзьями прогуливался микрорайоном, когда в городе прогремел взрыв. Прощание с Костей и Никитой состоялось 9 апреля в Храме Рождества Христова на Восточном-2.