16-летнему Косте, которого убили в Кривом Роге, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста
- 16-летнему Косте Новику, погибшему в результате удара по Кривому Рогу 4 апреля, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста.
- Костя мечтал быстрее стать помощником машиниста, что помочь семье.
Удар по Кривому Рогу 4 апреля унес жизни 18 человек, в том числе 9 детей. 16-летнему Косте Новику, которого убила Россия в тот день, посмертно выдали удостоверение помощника машиниста.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".
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Костя посмертно получил удостоверение, о котором мечтал
Косте Новику посмертно выдали удостоверение помощника машиниста, о котором так мечтал парень. Косте было 16 лет, когда он стал жертвой очередного ракетного террора Кривого Рога.
Документ получили коллектив и друзья. Костя рано потерял родителей. Хотел быстрее получить специальность, чтобы помочь сестре, брату и тете, которая его воспитывала,
– рассказали журналисты.
Косте посмертно вручили удостоверение / фото "Свои. Кривой Рог"
Детство Кости прошло в Апостоловской громаде, однако после гибели родителей тетя забрала его в Кривой Рог.
После окончания лицея №81 Костя продолжил обучение в Криворожском профессиональном транспортном металлургическом лицее по специальности помощник машиниста электровоза. За время обучения он не пропустил ни одного занятия и принимал активное участие во всех мероприятиях.
4 апреля в результате российского удара погиб и двоюродный брат Кости – 15-летний Никита Перехрест. Парень вместе с друзьями прогуливался микрорайоном, когда в городе прогремел взрыв. Прощание с Костей и Никитой состоялось 9 апреля в Храме Рождества Христова на Восточном-2.