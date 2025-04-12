Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Костя посмертно отримав посвідчення, про яке мріяв

Кості Новіку посмертно видали посвідчення помічника машиніста, про яке так мріяв хлопець. Кості було 16 років, коли він став жертвою чергового ракетного терору Кривого Рогу.

Документ отримали колектив та друзі. Костя рано втратив батьків. Хотів швидше отримати фах, аби допомогти сестрі, брату і тітці, яка його виховувала,

– розповіли журналісти.

Кості посмертно вручили посвідчення / фото "Свої. Кривий Ріг"

Дитинство Кості пройшло в Апостолівській громаді, проте після загибелі батьків тітка забрала його до Кривого Рогу.

Після закінчення ліцею №81 Костя продовжив навчання у Криворізькому професійному транспортному металургійному ліцеї за спеціальністю помічник машиніста електровоза. За час навчання він не пропустив жодного заняття та брав активну участь в усіх заходів.

4 квітня внаслідок російського удару загинув і двоюрідний брат Кості – 15-річний Микита Перехрест. Хлопець разом із друзями прогулювався мікрорайоном, коли у місті пролунав вибух. Прощання з Костею і Микитою відбулося 9 квітня в Храмі Різдва Христового на Східному-2.