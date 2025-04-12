Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг". Зокрема, з фотографіями своїх друзів долучилися й постраждалі внаслідок ворожого терору.

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Як минула акція вшанування

Криворіжці вшанували пам'ять 20 загиблих унаслідок російського удару 4 квітня. Перехожі не стримували сліз, а водії зупинялися та виходили з автомобілів.

До слова, учора, 11 квітня, місце трагедії відвідав Володимир Зеленський. Президент і керівник ОВА Сергій Лисак принесли на дитячий майданчик іграшки та запалили лампадки.

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Нагадаємо, 9 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про візит 32 іноземних дипломатів. Політики вшанували пам'ять жертв і поспілкувалися з родичами вбитих. "Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі", – зазначив Сибіга.