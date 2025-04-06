Пастор Трампа призвал мир "встать на сторону Украины"

4 апреля днем Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, убив два десятка человек, часть из которых –это дети. Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс не смолчал и осудил террор Кремля.

Марк Бернс жестко призвал мир поддержать Украину в ее противостоянии российскому террору, передает 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети "Х".

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Пастор Трампа отреагировал на удар по Кривому Рогу

Духовный советник американского президента в заметке четко указал, что именно российская ракета унесла десятки невинных жизней в Кривом Роге.

Мир должен осудить эту жестокость и встать на сторону Украины против такого террора. Вера – это выбор, а не чувство!,

– говорится в сообщении Бернса.

Напомним, на прошлой неделе Бернс посетил Украину и побывал в Буче, Ирпене и Бородянке. После увиденного и услышанного он призвал США предоставить украинским воинам оружие.