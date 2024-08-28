Здание превратилось в руины: в ГСЧС показали кадры с места удара в Кривом Роге

Утром 28 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты цинично атаковали гражданскую инфраструктуру, нанеся немалые разрушения.

Взрыв в городе прогремел около 10:43. Известно о 8 пострадавших в результате атаки.

К теме В Кривом Роге прогремел взрыв: его было слышно в эфире марафона

Последствия атаки в Кривом Роге

Как сообщили спасатели, в результате обстрела изуродован гаражный кооператив Так, повреждены боксы для ремонта автомобилей, а также 12 автомобилей.

Кроме того, повреждена и другая инфраструктура. Так, в многоэтажках и гостинице, которые расположены рядом, вылетели окна.

Последствия вражеского удара – больше в галерее

В результате ракетного удара пострадали 8 человек, почти все – мужчины. Так, в ОВА сообщили, что пострадали:

четверо мужчин – 29, 41 41, 44 и 60 лет, у которых диагностировали осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести;

54-летняя женщина, которая не нуждается в госпитализации и будет оправляться дома;

64-летний и 29-летний мужчины, которые в состоянии средней тяжести;

18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно.

В ОВА отметили, что россияне нанесли ракетный удар в день траура в Кривом Роге. Так, в среду, 28 августа, в городе почтили память о тех, кто погиб в результате ракетного удара по гостинице "Аврора".