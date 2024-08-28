Вибух у місті пролунав близько о 10:43. Наразі відомо про 8 постраждалих внаслідок атаки.

До теми У Кривому Розі пролунав вибух: його було чутно в етері марафону

Наслідки атаки в Кривому Розі

Як повідомили рятувальники, внаслідок обстрілу понівечений гаражний кооператив Так, пошкоджено бокси для ремонту автомобілів, а також 12 автівок.

Окрім того, пошкоджено й іншу інфраструктуру. Так, у багатоповерхівках та готелі, які розташовані поруч, вилетіли вікна.

Наслідки ворожого удару – більше у галереї

Унаслідок ракетного удару постраждало 8 осіб, майже всі – чоловіки. Так, в ОВА повідомили, що постраждали:

четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років, у яких діагностували осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості;

54-річна жінка, яка не потребує госпіталізації й буде оговтуватися вдома;

64-річний та 29-річний чоловіки, які у стані середньої тяжкості;

18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

В ОВА наголосили, що росіяни завдали ракетного удару в день жалоби у Кривому Розі. Так, у середу, 28 серпня, у місті вшановували пам'ять про тих, хто загинув внаслідок ракетного удару по готелю "Аврора".