Вибух у місті пролунав близько о 10:43. Наразі відомо про 8 постраждалих внаслідок атаки.
До теми У Кривому Розі пролунав вибух: його було чутно в етері марафону
Наслідки атаки в Кривому Розі
Як повідомили рятувальники, внаслідок обстрілу понівечений гаражний кооператив Так, пошкоджено бокси для ремонту автомобілів, а також 12 автівок.
Окрім того, пошкоджено й іншу інфраструктуру. Так, у багатоповерхівках та готелі, які розташовані поруч, вилетіли вікна.
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Унаслідок ракетного удару постраждало 8 осіб, майже всі – чоловіки. Так, в ОВА повідомили, що постраждали:
- четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років, у яких діагностували осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості;
- 54-річна жінка, яка не потребує госпіталізації й буде оговтуватися вдома;
- 64-річний та 29-річний чоловіки, які у стані середньої тяжкості;
- 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.
В ОВА наголосили, що росіяни завдали ракетного удару в день жалоби у Кривому Розі. Так, у середу, 28 серпня, у місті вшановували пам'ять про тих, хто загинув внаслідок ракетного удару по готелю "Аврора".